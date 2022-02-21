الشواربة: إطلاق مركز اتصال موحد لأمانة عمّان

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة عن إطلاق مركز اتصال أمانة عمان الموحد على الرقم 102 أو 117180، بهدف تطوير قنوات الاتصال التي تمكن المواطن بسهولة من التواصل مع مركز الطوارئ ودوائر ومناطق أمانة عمان.

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وأكد الشواربة أن الرقم الموحد (102) أو (117180) هو بديل عن 73 مقسماً هاتفياً و500 خط مباشر كانت تعمل سابقاً.



وأضاف أن الرقم الموحد سيتيح الرد بطريقة حضارية تواكب خدمة المدينة وساكنيها إلى جانب اختصار الوقت والجهد في استقبال اتصالات المواطن والمقيم والزائر والمستثمر.



وأشار إلى أن تقديم خدمة الاتصال على الرقم الموحد هي متاحة باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو للاستفسار عن أي خدمة من الخدمات البلدية ضمن مهام أمانة عمان ستكون عبر الاتصال على "مركز اتصال أمانة عمان الموحد" على الرقم 102 أو 117180.



يذكر أن عدد خدمات أمانة عمان الكبرى تزيد عن 130 خدمة وهي مدرجة على موقع الأمانة الإلكتروني ammancity.gov.jo.