الطفيلة: دورة متخصصة في تصميم الفيديوهات

الوكيل الاخباري - عقدت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين السوريين في الطفيلة وضمن مشروع الدعم المجتمعي للاجئين الذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد"، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية متخصصة حول تصميم وانتاج الفيديوهات، وصناعة الأفلام الوثائقية، بالتعاون مع مدربين من العيادة القانونية الرقمية، واستهدفت نحو 25 شابة.



وقال مقرر اللجنة مدير الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية / مركز الملكة علياء للعمل الاجتماعي علي البداينة، إن الدورة جاءت لتدريب المشاركات على تسجيل وتحرير محتوى الفيديو للمبتدئين وكيفية تسويق منتجاتهن، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة، فضلا عن تمكين المشاركات من تجميع مقاطع الفيديو وتصميمها بكل احترافية وتعديلها.

اضافة اعلان