السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

توقف ضخ المياه من الديسي الأسبوع القادم

الكهرباء: سقوط أعمدة بسبب الرياح الشديدة بالشونة الجنوبية

توقعات بثبات أو تخفيض تسعيرة المحروقات الشهر المقبل

مخترعة أردنية تفوز بالمركز الأول في مسابقة عالمية في قطر

الخارجية تدعو ذوي المواطن نصر الشعافي لمراجعتها لأمر هام

أمانة عمان تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة

وفاة مواطن إثر تدهور مركبته في الحسا

الطفيلة: دعم مالي ضخم لتنمية مختلف القطاعات

القوة البحرية: حركة القوارب طبيعية

الأردن يتقدم في التصنيف العالمي للأمن السيبراني

السبت، 13-11-2021 12:49 م

أمانة عمان تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة

43484fadbc3fe4850e50b58aa57eecd9


الوكيل الإخباري – خاص- أعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية التي تمر بها المملكة .

اضافة اعلان


وأكد المدير التنفيذي للطرق في الأمانة المهندس رائد حدادين لـ "الوكيل الاخباري" اليوم السبت أن الأمانة رصدت الكثير من المواقع التي شهدت انسدادات وسيول خلال الموسم المطري الماضي وتم على إثرها وضع حلول قسمت الى 3 فئات : سريعة وتم حلها، متوسطة لايزال العمل عليها جارٍ، واستراتيجية بعيدة المدى، وكل ذلك ضمن المعدل المطري المعتاد في المملكة.


واشار إلى حل عدة مشاكل متعلقة بالانسدادات والسيول مثل نفق الدوار السابع ومنطقة خريبة السوق وحي الباير ووادي القمر وشفا بدران.


وقال حدادين إن الأمانة تنسق مع دائرة الأرصاد الجوية حول تطورات الطقس بشكل دوري كل 3 ساعات وبناء عليها يتم اتخاذ القرار لمستوى الطوارئ المناسب.


وأكد حدادين أن الأمانة تعمل وبشكل مستمر منذ شهر نيسان الماضي على تنظيف مجاري السيول والعبارات، منوها إلى وجود 22 غرفة طوارئ في أمانة عمان تتابع عن كثب الأحوال الجوية وتأثيراتها على مختلف مناطق العاصمة.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مياه الديسي ستصل الى محافظة الطفيلة العام المقبل -(أرشيفية)

توقف ضخ المياه من الديسي الأسبوع القادم

125328670

الكهرباء: سقوط أعمدة بسبب الرياح الشديدة بالشونة الجنوبية

unnamed (7)

توقعات بثبات أو تخفيض تسعيرة المحروقات الشهر المقبل

main_image618f9895a7233

مخترعة أردنية تفوز بالمركز الأول في مسابقة عالمية في قطر

112021111673339721696

الخارجية تدعو ذوي المواطن نصر الشعافي لمراجعتها لأمر هام

حادث

وفاة مواطن إثر تدهور مركبته في الحسا

أخبار متعلقة
medium (1)

4116 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي السبت

مطر 4

وزارة الاشغال تحذر من الظروف الجوية السائدة وتنشر أرقام الطوارئ

e14484a0-0041-44fa-ac4a-4363398c9603 (1)

عمان تتزين احتفاء باليوم الوطني للأردن في اكسبو دبي 2020-صور

11202110161837651161994

جنايات عجلون ترفع عقوبة شخص كرَّر السَّرقة إلى 6 سنوات

1020215182549755329898

الملك يعزي الدكتور يوسف الشواربة

download (48)

3038 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم