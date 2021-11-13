أمانة عمان تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة

الوكيل الإخباري – خاص- أعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية التي تمر بها المملكة .

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وأكد المدير التنفيذي للطرق في الأمانة المهندس رائد حدادين لـ "الوكيل الاخباري" اليوم السبت أن الأمانة رصدت الكثير من المواقع التي شهدت انسدادات وسيول خلال الموسم المطري الماضي وتم على إثرها وضع حلول قسمت الى 3 فئات : سريعة وتم حلها، متوسطة لايزال العمل عليها جارٍ، واستراتيجية بعيدة المدى، وكل ذلك ضمن المعدل المطري المعتاد في المملكة.



واشار إلى حل عدة مشاكل متعلقة بالانسدادات والسيول مثل نفق الدوار السابع ومنطقة خريبة السوق وحي الباير ووادي القمر وشفا بدران.



وقال حدادين إن الأمانة تنسق مع دائرة الأرصاد الجوية حول تطورات الطقس بشكل دوري كل 3 ساعات وبناء عليها يتم اتخاذ القرار لمستوى الطوارئ المناسب.



وأكد حدادين أن الأمانة تعمل وبشكل مستمر منذ شهر نيسان الماضي على تنظيف مجاري السيول والعبارات، منوها إلى وجود 22 غرفة طوارئ في أمانة عمان تتابع عن كثب الأحوال الجوية وتأثيراتها على مختلف مناطق العاصمة.