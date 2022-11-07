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الإثنين، 07-11-2022 04:25 م

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من دوام الوردية الليلية استعدادا للحالة الجوية المتوقعة وفق نشرات دائرة الأرصاد الجوية للحالة الجوية لهذه الليلة.

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وقال الناطق الإعلامي باسم الأمانة ناصر الرحامنة، إن الأمانة أخذت ما يلزم من استعداد لمثل هذه الظروف في مراكز الطوارئ ومناطقها الـ 22.


ودعا الرحامنة الاتصال على أرقام الطوارئ في حالة الضرورة على الرقم 102 و117180.


ويطرأ، اليوم الاثنين، انخفاض على درجات الحرارة، حيث تسود أجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 




 

 


 

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