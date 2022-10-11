الأمانة تعقد ورشة حول تجربتها في إنفاذ قانون التفتيش الموحد

الوكيل الإخباري - عرضت نائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعية في أمانة عمان الدكتورة ميرفت المهيرات، تجربة الأمانة في تطوير نظام التفتيش من خلال النظام الموحد الذي يواكب قانون الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية وحوسبة عمليات التفتيش.

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جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها دائرة تخطيط وتطوير الموارد البشرية في أمانة عمان، بمشاركة وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بهدف إطلاع الجهات الرقابية في الوزارات والمؤسسات الرسمية على تجربة الأمانة في إنفاذ قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وتعليمات وشروط المفتش.



من جانبها، بينت عبير رماضنة من وزارة الصناعة، بنود قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والمجال والنقاط الأساسية التي يشملها القانون.