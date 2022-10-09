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الأحد، 09-10-2022 12:13 م

الانتهاء من إعادة تأهيل طريق النقب خلال الربع الثاني من العام المقبل

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أنه سيتم الانتهاء من الأعمال في مشروع إعادة تأهيل طريق النقب خلال الربع الثاني من العام المقبل.

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وأشارت إلى أن نسبة الإنجاز في الجزء الأول من مشروع اعادة تأهيل طريق النقب 15 بالمئة، في حين بلغت في الجزء الثاني 27 بالمئة.


وقالت، إن العوائق التي واجهت سير العمل في المشروع تمثلت بوجود خدمات وبنى تحتية في جسم الطريق والتي أدت إلى تأخير البدء في العمل منها خطوط كهرباء، وخطوط انارة، وخطوط مياه دكتايل، مؤكدة ان العمل جار على ازالتها ونقلها إلى خارج جسم الطريق.


وأكدت أن المشروع يحظى بمتابعة حثيثة من وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، الذي وجه لتزويده بنسب الانجاز في المشروع وأي عائق ليصار لحله بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.


وأضافت، أنه تم الانتهاء من إزالة الطبقات الاسفلتية القديمة القائمة على المسرب الأيمن باتجاه العقبة وطبقات الرصف، وصولا الى طبقات التأسيس والبدء بتنفيذ طبقات التأسيس والرصف شاملا طبقتي الفرشيات وطبقات الخلطة الاسفلتية.


يذكر أنه تم تقسيم العمل في مشروع استكمال إعادة تأهيل الطريق الى عطاءين، العطاء الاول للمنطقة ما بين المريغة مرورا بنزول النقب وصولا الى دبة حانوت، والثانية للمنطقة ما بين دبة حانوت وصولا الى الحميمة، لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق واستكمال الأعمال بالسرعة الممكنة.


وأوضحت أن الأعمال تشمل خلع الطبقات الاسفلتية القائمة وطبقات الرصف، وصولا الى طبقات التأسيس وتنفيذ طبقات التأسيس والرصف شاملا طبقتي الفرشيات وثلاث طبقات من الخلطة الاسفلتية بسماكة 21 سم حسب الدراسات التي تمت لهذه الطبقات.


كما تشمل الأعمال توسعة المسارب القائمة لتصبح ثلاثة مسارب وكتفا للقادم من العقبة باتجاه عمان، ومسربين وكتفا للسير القادم من عمان باتجاه العقبة بمقطع عرضي مشابه لما تم تنفيذه في مشروع اعادة انشاء الطريق الصحراوي، متوقعة الانتهاء من الاعمال على مشروع إعادة التأهيل خلال 210 أيام من تاريخ بدء التنفيذ لأعمال اعادة الانشاء.

 




 

 


 

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