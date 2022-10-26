الأربعاء 26-10-2022
الوكيل الاخباري

مؤتة وصفاقص التونسية توقعان اتفاقية تعاون بمجال البحث العلمي

نحو 6 آلاف شخص شاركوا في رصد كسوف الشمس يوم أمس

مفتي عام المملكة : غداً غرة شهر ربيع الثاني

دائرة المكتبات في الأمانة تحتفي بالإصدار الجديد للشاعر العراقي نصيف

موسكو تنفي تشديد الرقابة على الأجانب في روسيا

أمين عمّان : تضاعف سكان العاصمة آخر 17 عاماً

الملك سلمان يأمر بالعفو عن 6 باكستانيين

جامعة الزرقاء تعلن الحداد وتعلق دوام الخميس

الصفدي يلتقي وفدا من مجلس الاتحاد الأوروبي

أردنية العقبة تطلق مشروع تخضير لمسطحاتها

الأربعاء، 26-10-2022 02:43 م

الأمانة: لم نسجل أي ملاحظات خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

M63A2096


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد الناطق باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة أنه لم يتم التعامل مع أي ملاحظات إثر حالة عدم الاستقرار الجوي التي تأثرت بها المملكة.اضافة اعلان


وقال الرحامنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن جميع الطرق داخل العاصمة عمان سالكة ولا يوجد أي عوائق في شبكات تصريف المياه أو ارتفاع في منسوب المياه.

وأضاف أن كوادر الأمانة عملت خلال الفترة الماضية على تفقد شبكات تصريف مياه الأمطار وتنظيفها لتلافي حدوث أي إغلاقات، لافتا إلى تواجد كوادر الأمانة في الميدان للتعامل مع أي ملاحظات قد تسجل أولا بأول.

وكانت أعلنت أمانة عمان الكبرى، حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة من تساقط زخات مطرية يصحبها البرق والرعد وحبات من البرد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202226172715987615159

مؤتة وصفاقص التونسية توقعان اتفاقية تعاون بمجال البحث العلمي

1020222510222134876313

نحو 6 آلاف شخص شاركوا في رصد كسوف الشمس يوم أمس

8202227201222853763027

مفتي عام المملكة : غداً غرة شهر ربيع الثاني

www

دائرة المكتبات في الأمانة تحتفي بالإصدار الجديد للشاعر العراقي نصيف

920221719146542039214

أمين عمّان : تضاعف سكان العاصمة آخر 17 عاماً

1020222616502647331255

جامعة الزرقاء تعلن الحداد وتعلق دوام الخميس

أخبار متعلقة
20220914074335

صُلح عمَّان تستمع لخبير بناء في قضية إنهيار بناية في اللويبدة

Untitled-1-65

الانتهاء من إعادة تأهيل طريق النقب خلال الربع الثاني من العام المقبل

52022249577366691500

الضمان تنفذ حملة إعلامية لتشجيع سائقي العمومي على الاستفادة من استدامة ++

218842

إطلاق البوابة الإلكترونية لوسطاء السوق المركزي الأحد المقبل

469312_1_1663751894

5 خبراء يقدمون تقريرا بشأن أسباب انهيار بناية اللويبدة

Untitled-1-41

عمان في المرتبة الـ 14 بمعيار التكنولوجيا مع عدة مدن عالمية