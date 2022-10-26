الأمانة: لم نسجل أي ملاحظات خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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أكد الناطق باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة أنه لم يتم التعامل مع أي ملاحظات إثر حالة عدم الاستقرار الجوي التي تأثرت بها المملكة.وقال الرحامنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن جميع الطرق داخل العاصمة عمان سالكة ولا يوجد أي عوائق في شبكات تصريف المياه أو ارتفاع في منسوب المياه.وأضاف أن كوادر الأمانة عملت خلال الفترة الماضية على تفقد شبكات تصريف مياه الأمطار وتنظيفها لتلافي حدوث أي إغلاقات، لافتا إلى تواجد كوادر الأمانة في الميدان للتعامل مع أي ملاحظات قد تسجل أولا بأول.وكانت أعلنت أمانة عمان الكبرى، حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة من تساقط زخات مطرية يصحبها البرق والرعد وحبات من البرد.