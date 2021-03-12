أمانة عمّان تنفذ 693 زيارة تفتيشية على المنشآت

الوكيل الاخباري - نفذت مراكز التفتيش التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني في أمانة عمان الكبرى، أمس الخميس 693 زيارة تفتيشية على المنشآت للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات الصحية.

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وبحسب التقرير اليومي لمراكز التفتيش، فقد بلغ عدد الانذارات 87 انذاراً، وعدد المخالفات والاغلاقات على أمر الدفاع (19) 13 مخالفة و6 اغلاقات، فيما تم تحرير 22 مخالفة على أوامر الدفاع ( 18 فردا و 4 منشآت) وعلى ضبوطات الأمن العام وذلك من خلال 4 لجان سلامة عامة شاركت فيها فرق أمانة عمان مع المتصرفيات.

--(بترا)

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