أمسية دينية رمضانية باليرموك

الوكيل الاخباري - نظم نادي الطلبة العرب والأجانب في عمادة شؤون الطلبة بجامعة اليرموك، أمسية رمضانية بالتعاون مع قسم رعاية الطلبة الوافدين في دائرة الرعاية الطلابية في العمادة، وأحيتها فرقة الفيحاء للإنشاد الديني.



واشتملت فعاليات الأمسية التي رعاها عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور محمد خلف ذيابات، على فقرة إنشاد ديني جسدت المعاني الفضيلة لشهر رمضان الكريم، وما يحمله في طياته من حب الالتزام بأداء العبادات والطاعات، والسعي نحو عمل الخير بحثا عن الأجر والثواب.

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