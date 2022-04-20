الأربعاء 20-04-2022
الوكيل الاخباري

افتتاح فعاليات البازار الخيري الرمضاني بالزرقاء

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة مواطن داخل منزله بالزرقاء

أمسية دينية رمضانية باليرموك

عجلون : زها الثقافي ينظم إفطارا رمضانيا للأيتام

الكرك : محاضرة دينية تربط بين رمضان وبشائر الجنة

تعليق حساب الجيش الأوكراني في تويتر

نقابة الصحفيين في الشمال تلتقي رئيس بلدية إربد

اختتام فعاليات أسبوع رمضان الثقافي بالرصيفة

إجماع غربي على توسيع عزلة روسيا الدولية

كندا تفرض عقوبات على ابنتي الرئيس بوتين

الأربعاء، 20-04-2022 01:52 ص

أمسية دينية رمضانية باليرموك

4202210175659822893379


الوكيل الاخباري - نظم نادي الطلبة العرب والأجانب في عمادة شؤون الطلبة بجامعة اليرموك، أمسية رمضانية بالتعاون مع قسم رعاية الطلبة الوافدين في دائرة الرعاية الطلابية في العمادة، وأحيتها فرقة الفيحاء للإنشاد الديني.

واشتملت فعاليات الأمسية التي رعاها عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور محمد خلف ذيابات، على فقرة إنشاد ديني جسدت المعاني الفضيلة لشهر رمضان الكريم، وما يحمله في طياته من حب الالتزام بأداء العبادات والطاعات، والسعي نحو عمل الخير بحثا عن الأجر والثواب.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420221018331943768732

افتتاح فعاليات البازار الخيري الرمضاني بالزرقاء

420221503255608771821

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة مواطن داخل منزله بالزرقاء

4202218211215221143286

عجلون : زها الثقافي ينظم إفطارا رمضانيا للأيتام

420221622412991236186

الكرك : محاضرة دينية تربط بين رمضان وبشائر الجنة

420221615050388065861

نقابة الصحفيين في الشمال تلتقي رئيس بلدية إربد

4202215131052213460338

اختتام فعاليات أسبوع رمضان الثقافي بالرصيفة

أخبار متعلقة
الرمثا

قبيلات توعز بصيانة مدارس في الرمثا

M63A8869

التربية: صرف مستحقات الطلبة المستفيدين من مكرمة أبناء المعلمين

image

الأردن و6 دول عربية تسعى لحلّ الأزمة في أوكرانيا

M63A8869

دعوة من التربية لكافة المدارس خلال شهر رمضان

320223123712186921481

مؤتة: شؤون الطلبة تنظم مبادرة بعنوان طاولة رمضان

w

ندوة باليرموك حول دور الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات