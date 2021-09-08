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الأربعاء، 08-09-2021 02:12 م

أمن الدولة: النطق بالحكم في قضية الدخان 29 أيلول

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الوكيل الاخباري- عقدت محكمة أمن الدولة الأربعاء، جلسة في القضية المتعارف عليها بـ”قضية التبغ”، حيث استكمل المتهمون ووكلاء الدفاع جميعا تقديم مرافعاتهم الخطية والشفهية.

وقد قررت الهيئة الحاكمة، برئاسة القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، تأجيل النظر لغايات التدقيق في كافة الأوراق ومستندات ملف الدعوى بصورة نهائية؛ وذلك على ضوء فراغ أطراف الدعوى (ممثل النيابة العامة والمتهمين ووكلاء الدفاع عنهم) من تقديم بياناتهم وطلباتهم قانونيا.

وتم تحديد يوم الأربعاء الموافق 29 من الشهر الحالي موعدا لانعقاد الجلسة القادمة للنطق بالحكم.

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