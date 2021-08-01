أنشطة شبابية في محافظتي إربد وعجلون

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الأحد، 01-08-2021 10:48 م

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 الوكيل الاخباري - نظم في مركز شابات لواء الوسطية غربي اربد اليوم الأحد، فعاليات معسكر سواعد الانقاذ ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء، وبمشاركة 15 شابة من عضوات المركز.اضافة اعلان


ويتضمن برنامج المعسكر الذي يقام بالتعاون مع مركز دفاع مدني لواء الوسطية على مدار ثلاثة أيام، تطبيقات عملية في الاسعافات الأولية مثل اصابات الاختناق والكسور والحروق والتنفس الاصطناعي وطرق الاخلاء والانزال وضربة الشمس والانعاش القلبي الرئوي وكيفية التعامل مع تسرب الغاز وكيفية استخدام اسطوانات الاطفاء اليدوية، بهدف زيادة المعارف والمهارات في مجالات السلامة العامة والاسعافات الاولية.

 




 

 


 

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