أوقاف الأغوار الشمالية تطلق مبادرة نفحات شعبانية بمساجدها

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية أوقاف الأغوار الشمالية اليوم الأحد، مبادرة "نفحات شعبانية" الهادفة للعناية بالمساجد استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك .



وقال مدير أوقاف اللواء خالد القضاة لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن المبادرة التي بدأت من مساجد بلدتي الشونة الشمالية والعدسية وصولا إلى كافة مساجد اللواء ومقامات الصحابة، تشتمل على تجهيز وصيانة المساجد ومرافقها وحدائقها وحملات نظافة لتهيئة المساجد لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

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