أول رحلة طيران من أبو ظبي تحطّ الخميس في العقبة

الوكيل الإخباري - تحطّ في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، الخميس، أول رحلة طيران قادمة من أبو ظبي على متن شركة الطيران منخفض التكلفة “ويز إير”، معلنة بذلك بدء الرحلات من العقبة وإليها – أبو ظبي.

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وقال مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة رئيس مجلس إدارة شركة العقبة للمطارات نضال المجالي، إن أول رحلة للطيران منخفض التكلفة لشركة "ويز إير” تحط في مطار الملك الحسين الدولي في أول رحلة قادمة من أبوظبي وبمعدل رحلتين في الأسبوع.



وأكد أن رحلتين نهاية وبداية الأسبوع من أبوظبي وإليها – العقبة سيعمل على تدفق كبير من الأردنيين المقمين في الإمارات العربية المتحدة واستغلال الطيران منخفض التكاليف لزيارة الأردن بشكل مستمر وقضاء عطلة نهاية الأسبوع في ربوع المملكة، إلى جانب أنها فرصة للإماراتيين لاستكشاف المنتج السياحي في العقبة وقضاء أجمل الأوقات فيها.



وبيّن المجالي أن تشغيل خط العقبة – أبو ظبي من قبل شركة ”ويز إيز” يؤكد ثقة شركات الطيران العالمية بموقع العقبة ومنتجها السياحي في وقت سعت فيه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لاستقطاب شركات طيران جديدة منخفضة التكاليف لتعزيز أعداد السياح.



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