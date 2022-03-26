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السبت، 26-03-2022 04:19 م

طائرة سياح من بلغاريا تحط في العقبة على متنها 117 راكبا

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الوكيل الاخباري - تصل إلى مطار الملك حسين الدولي في العقبة مساء اليوم السبت، طائرة بلغارية تقل 117 سائحا، تعد الأولى ضمن رحلات مبرمجة للمملكة بمعدل رحلة اسبوعياً وتستمر حتى نهاية العام الحالي.

وبحسب بيان صحفي لهيئة تنشيط السياحة، اليوم السبت، قال وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز: إن وصول الطائرة السياحية الى العقبة وانطلاق السياح البلغاريين منها لزيارة كافة المواقع السياحية والاثرية في المملكة، يدعم دوران عجلة الحركة السياحية

وأشار الى حرص المملكة على عودة المجموعات السياحية الى الأردن، مؤكدا الجاهزية العالية لاستقبال السياح من الخارج.    

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