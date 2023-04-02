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إتلاف 7 آلاف كغم مواد غذائية و15 ألف لتر عصائر مخالفة منذ بداية رمضان

الأحد، 02-04-2023 02:51 م

إتلاف 7 آلاف كغم مواد غذائية و15 ألف لتر عصائر مخالفة منذ بداية رمضان

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الوكيل الإخباري - أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء 15 منشآة غذائية مخالفة لوجود سلبيات حرجة، فيما أوقفت 125 منشأة أخرى عن العمل، ضمن 2081 جولة تفتيشية نفذتها فرقها في مختلف مناطق المملكة منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى الخميس 30 آذار.

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مدير عام المؤسسة، نزار مهيدات ، أشار في بيان صحفي، إلى أن كوادر الرقابة والتفتيش أتلفت خلال جولاتها نحو 7 آلاف كيلو غراما من المواد الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية والمعدة في ظروف صحية سيئة، و 15 ألف لتر من العصائر الرمضانية كما حجزت نحو 56 ألف كيلو غراما من الأغذية المتداولة في الأسواق لغايات الفحص المخبري.


وتواصل المؤسسة، تنفيذ حملتها الرقابية والتوعوية الخاصة بشهر رمضان التي تستهدف تكثيف المراقبة والمتابعة الحثيثة للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة من حيث إعداد وتحضير الأغذية وعرضها وتخزينها وسلامة مدخلات الإنتاج، استمرارًا للجهود الدورية التي تنفذها فرقها الرقابية في جميع فروعها في مختلف محافظات المملكة لضمان انسياب المواد الغذائية الآمنة.


 




 

 


 

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