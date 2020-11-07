إثر تفشي كورونا .. رسائل حكومية للأردنيين

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - ما زال فيروس كورونا ، يُسيّطر على المشهد العام ، على وقع الترقّـــب لإعلان لقاح ضد الفيروس "غير المرئي" ، أمام تخوّف من ارتفاع قياسي لضحاياه.

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رسائــل حكومية ، للأردنيين ، يوميّا ، في سبيل العمل بتكاتف من أجل منع تفشّي كورونا ، والحدّ من تسلّله إلى البيوت ، حيث كبار السن ، ومن يُعاني الأمراض المزمنـــة ، ما يُهدّد حياتهم ، وبالتالي ، الوقوف على شفا حفرة من الألم النفسي على فــراق من يصنعون البسمة والسعادة في حياتنا.

المملكة ، باتت تسجّل أرقاما قياسية واضحة في أعداد الإصابات والوفيات ، حيث الترجيحات والتوقّعات أن ترتفع الإصــابات بشكل يوميّ خلال الأيام القادمة ، وقد تصل إلى (7) آلاف ، ما يتطلّب حذرا ، في ظلّ الدخول بفصل الشتاء .

التحذيرات الرسميّة ، بهذا الشأن ، ليس من منطلق إرباك المواطنين أو تخويفهم ، بل من منطلق درء الخطــر ، حيث أن "درهم وقاية خير من قنطار علاج " .

وما يُجدر عمله في الفترة الراهنة الالتزام بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجســدي ، في ظل الإقبال على الانتخابات النيابية .

الرسائل واضحة ، فليكن شعارنا "الصحة أولا "، ودعاؤنا إلى الله جلّ وعلا ، أن يرفع عنا البــــلاء .

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