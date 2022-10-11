إجراءات جديدة لمكافحة غش زيت الزيتون في الاردن

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي إن موسم الزيتون يعد الأبرز بين المواسم الزراعية، كونه يلامس بيوت الأردنيين جميعها.



وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الثلاثاء، أكد أنه وفي كل عام تقوم الوزارة بحملة لمتابعة ومكافحة غش زيت الزيتون بجميع طرقه، وبالتعاون مع الجهات الشريكة.



وشدد على أنه لن يتم التهاون مع محاولات غش زيت الزيتون، لافتا إلى إجراءات جديدة وغير تقليدية لهذا العام.



وبين أنه لا يريد التأكيد على وقوع حالات غش زيت الزيتون بصورة كبيرة، مؤكدا أن الحملة ستعمل على حصرها للمحافظة على صحة الإنسان وسمعة منتج زيت الزيتون الأردني.

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