الأربعاء 12-10-2022
الوكيل الاخباري

المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً

إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

حزن على مواقع التواصل الاردنية اثر وفاة الشاب صهيب الأشقر

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة سلاح الجو الملكي

الامن العام : العثور على جثة شاب متوفياً بمنزله في جرش

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الرابعة للمنح الخارجية - تفاصيل

الضريبة: سحب جوائز "فواتيري" إلكترونيا.. وتدقيق ما يزيد على 90% من الفواتير

الثلاثاء، 11-10-2022 08:26 م

إجراءات جديدة لمكافحة غش زيت الزيتون في الاردن

1020226191855889455419


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي إن موسم الزيتون يعد الأبرز بين المواسم الزراعية، كونه يلامس بيوت الأردنيين جميعها.

وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الثلاثاء، أكد أنه وفي كل عام تقوم الوزارة بحملة لمتابعة ومكافحة غش زيت الزيتون بجميع طرقه، وبالتعاون مع الجهات الشريكة.

وشدد على أنه لن يتم التهاون مع محاولات غش زيت الزيتون، لافتا إلى إجراءات جديدة وغير تقليدية لهذا العام.

وبين أنه لا يريد التأكيد على وقوع حالات غش زيت الزيتون بصورة كبيرة، مؤكدا أن الحملة ستعمل على حصرها للمحافظة على صحة الإنسان وسمعة منتج زيت الزيتون الأردني.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202228102855962200494

المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

1020229204113872015095

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

820221112571678988159

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً

8202221122655325853604

إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

2354f01a-e225-4818-9bd7-46ae9b48a6c3

الأردن يشارك في المعرض الدولي ايديو تراك المختص بالسياحة التعليمية في مسقط

أخبار متعلقة
maxresdefault

نقابة المعاصر: 65 قرشاً تكلفة عصر كل كيلو زيتون

1020222152239568305877

نقابة المعاصر تقرر عدم رفع أسعار خدمة عصر الزيتون

310746026_409550574684287_2528579966837519932_n

الحنيفات نعمل على تطوير قطاع اللوزيات وزيادة القيمة المضافة

311040358_409493068023371_9017203454161239349_n

الحنيفات يفتتح الطاولة المستديرة عن مستقبل الغذاء في عمّان

c0e36bb80a402f4f350c634d0e5ffdaf

زراعة الزرقاء تدعو إلى قطف ثمار الزيتون في الموعد الأمثل

وزارة الزراعة

وزير الزراعة : طرح عطاء لإقامة 63 حفيرة وسدا و5 آلاف بئر تجميعي