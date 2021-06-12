إجراءات حكومية مرتقبة للتخفيف من ارتفاع أجور الشحن

الوكيل الاخباري -

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كشف وزير النقل وجيه العزايزة، عن إجراءاتٍ حكومية مرتقبةٍ للتخفيفِ من انعكاس ارتفاع أجوِر الشحنِ العالمية على كلف الاستيراد والأسعارِ في السوق المحلية.وقالَ الوزيرُ في تصريحات صحفية إنهُ سيتمُ خلالَ يومين رفعُ توصياتٍ بتخفيضِ رسومِ الموانئِ والرسومِ على تكاليفِ شحنِ البضائع، للتقليلِ من اثرِ استمرارِ ارتفاعِ كلفِ الشحنِ العالمية.وأضافَ أن الإجراءاتِ التي ستعلن عنها الحكومة، لن تسهمَ بشكلٍ كبيرٍ في تخفيض الكلفِ على التاجرِ والمستهلك لأنَ ارتفاعَ أجورِ الشحنِ العالميةِ لا علاقةَ للأردنِ بهِ، ويعودُ لنقصِ الحاوياتِ عالميًا.