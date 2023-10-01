إدارة الأزمات : خطة وطنية للتعامل مع انهيار السدود

الوكيل الإخباري - قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية والناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدكتور أحمد النعيمات، عن وجود خطة وطنية للتعامل مع انهيار السدود، بالإضافة إلى العديد الخطط للتعامل مع الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل التي تم تجربتها خلال تمرين درب الأمان 3.



وأضاف النعيمات، في تصريحات عبر راديو هلا، خلال برنامج "من الألف إلى الياء" اليوم الأحد، أن المركز لديه أسماء الأشخاص الموجودين قرب السدود والسيول، ولديه برنامج إنذار مُبكر يُحذر من تيار السيل الذي قد يحدث ويصيب بعض المناطق.

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وبيّن أن المركز من خلال تمرين درب الأمان 3 ، قام باختبار خطة انقطاع التيار الكهربائي وتداخل مياه الصرف الصحي مع الشرب وانقطاع خدمة الانترنت والاتصالات واستخدام الأبراج المتنقلة.