مرصد الزلازل الأردني يوجه رسالة للمواطنين



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في مرصد الزلازل الأردني ان الزلزال الي سجل في منطقة وادي عربة صباح اليوم " غير محسوس" ولم يشعر احد به .



واضاف المصدر في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري ان المصطلح الذي يطلق على هذه الحالة " هزة ارضية " وليس زلزالاً ، خاصة ان المنطقة تعرضت بفترات سابقة لمثل هذه الهزات ولم يتم الحديث عنها .



واكد المصدر على عدم خطورة مثل هذه الهزات والتي لا يشعر الاهالي بها ، مشيرا انه عادة لا يتم الاعلان عن مثل هذه الهزات عبر وسائل الاعلام ، مؤكداً انها لا تستدعي الخوف والذعر .



الى ذلك سجل زلزال في منطقة وادي عربة في جنوب الأردن بقوة 2.7 على مقياس ريختر، الثلاثاء، بحسب ما ذكر مرصد الزلازل الأردني.



وقال المرصد في بيان: "تم تسجيل زلزال في منطقة وادي عربة اليوم الثلاثاء قرابة الساعة 10:26 صباحا" على عمق 2.3 كلم.

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