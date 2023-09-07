إدارة الأزمات: تمرين يحاكي تعرض مناطق في الأردن لهزات أرضية منتصف أيلول

الوكيل الإخباري - ينفذ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تمريناً وطنياً ميدانياً (درب الأمان 3) خلال النصف الثاني من شهر أيلول، للوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية من قبل المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها، يرافقه عمليات إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وتواجد أمني كثيف في عدة مناطق.

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ويرتكز التمرين على اختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات، وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال الزلزال وبعد وقوعه.



كما تهدف الخطة الوطنية للتعامل مع الزلازل إلى التخفيف من آثارها من خلال تحديث المعايير والاشتراطات على المباني قيد الإنشاء وتطبيقها، وتدعيم المباني المُنشأة، وذلك من خلال حشد الجهد الوطني التكاملي لتسخير كافة الأدوات لقائد الأزمة بما يضمن تدفق معلوماتي واحصائي دقيق يعزّز الاستجابة للكارثة.



ويؤكّد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على أن تمرين درب الأمان (3) يُنفّذ ضمن الخطة التدريبية التي تعزّز الاستعداد والاستجابة لكافة الأزمات والكوارث الوطنية حمايةً لحياة وممتلكات المواطنين.