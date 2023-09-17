الأحد 17-09-2023
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الأحد، 17-09-2023 09:46 ص

تمرين درب الأمان 3 .. إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وتواجد أمني غداً الاثنين - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - تبدأ يوم غدٍ الاثنين، فعاليات التمرين الوطني درب الأمان ( 3 ) الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، على مدار يومين، للوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية من قبل المؤسسات العامة والخاصة، للتعامل مع الزلازل وتداعياتها.اضافة اعلان


وقال المركز، في بيان له اليوم، إنه يأتي التمرين لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ، والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية، وآليات استقبال وتوزيع المساعدات، وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة، وكذلك التعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل، بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال وبعد وقوع الزلازل.

وبين المركز، أنه يرافق التمرين عمليات إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وتواجد أمني في عدة مناطق حوالي الساعة 10:00 صباحاً دون أن يؤثر على سير الحياة العامة.

 




 

 


 

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