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الأزمات: مستمرون بتنفيذ تمارين محاكاة الكوارث وتقييم "درب الأمان 3" بداية الشهر المقبل

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الخميس، 21-09-2023 02:02 م

الأزمات: مستمرون بتنفيذ تمارين محاكاة الكوارث وتقييم "درب الأمان 3" بداية الشهر المقبل

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف الناطق باسم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدكتور احمد النعيمات، أن المركز مستمر بتنفيذ تمارين محاكاة الكوارث، ويتم التخطيط لتنفيذ (درب الأمان 4 ) خلال الفترة القادمة. اضافة اعلان


وقال النعيمات لـ " الوكيل الإخباري" إن تقييم تمرين (درب الأمان 3 ) الذي نُفذ يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، سيكون في بداية شهر تشرين أول المُقبل. 

ونوه أن تمرين ( درب الأمان 3) حقّق نجاحاً كبيراً أكثر من التوقعات، منوهاً أن أهم مستويات النجاح كان في بعدد طلبة المدارس الذين شاركوا بالتمرين وعمليات الإخلاء، والذين تجاوز عددهم 90 ألف طالب وطالبة. 

ونفّذ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بالشراكة مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، تمرين درب الأمان 3، الذي يحاكي إجراءات التعامل مع الزلازل.

 




 

 


 

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