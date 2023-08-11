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الجمعة، 11-08-2023 02:16 م

إدارة الأزمات يُحذر المواطنين خلال الساعات القادمة

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الوكيل الإخباري - نشر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الجمعة، تحذيرات من الحالة الجوية حيث يتوقع أن يتأثر الأردن بكتلة هوائية حارة اعتبارًا من السبت.

ودعا المركز عبر صفحته في منصة إكس (تويتر سابقا) إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة والإكثار من شرب السوائل، كما طالب بعدم إشعال النار في المناطق الحرجية أو التي تحتوي أعشاب جافة.

وكذلك، دعا إلى تنظيم استخدام أجهزة التكييف للتخفيف من مخاطر الأحمال الكهربائية الزائدة.

وطالب بعدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة المغلقة والمركونة تحت أشعة الشمس، وعدم ترك المعقمات داخل المركبة خلال ارتفاع درجات الحرارة كونها تحتوي مواد قابلة للاشتعال.

المركز دعا إلى عدم السباحة إلا بالأماكن المخصصة وتجنب السباحة في البرك الزراعية.

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