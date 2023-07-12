الأربعاء 12-07-2023
الوكيل الاخباري

مقابلات في التربية لوظيفة مشرف تربوي - أسماء

الأمن يُحقق بعد العثور على جثة لسبعيني في عمّان

إدارة الترخيص تطلق خدمات الكترونية جديدة

توجيهات من رئيس الوزراء بشأن الطريق الصحراوي

وفاة و 10 اصابات بحادث سير مروع في عمان

دورة تدريبية عن إعادة تدوير النفايات المنزلية بالطفيلة

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة خلال الموجة الحارة اليوم

تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة

المركزي الروسي يعلن موعد إطلاق الروبل الرقمي

بلدية اربد: البدء بإعادة تأهيل شارع بلاط الشهداء خلال أيام

الأربعاء، 12-07-2023 03:04 م

وزارة الاستثمار تنظم ملتقى استثماريا أردنيا هنديا في نيودلهي

WhatsApp Image 2023-07-12 at 1.42.06 PM


الوكيل الإخباري - نظمت وزارة الاستثمار بالتعاون مع منتدى الأعمال العالمي الهندي، في نيودلهي اليوم الأربعاء، ملتقى استثماريا أردنيا هنديا، بمشاركة واسعة من رجال أعمال هنديين من قطاعات استثمارية ذات أولوية، وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، والسفارة الأردنية في نيودلهي.

اضافة اعلان


ووفق بيان وزارة الاستثمار اليوم، جاء انعقاد الملتقى على هامش مشاركة وزارة الاستثمار في فعاليات مؤتمر الشراكة الهندية العربية السادس، الذي يعقد حاليا في العاصمة الهندية نيودلهي، بعنوان "التعاون التجاري الهندي العربي: الطريق إلى الأمام"، والذي نظمته جامعة الدول العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، واتحاد الغرف العربية، واتحاد رجال الأعمال العرب، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال العرب والهنديين.


وأكدت وزارة الاستثمار في بيانها أن السوق الهندي من الأسواق المستهدفة الخارجية التي ركزت عليها استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، بهدف استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية تعمل على توفير المزيد من فرص العمل والمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية ورفع معدلات النمو الاقتصادي والتي تعتبر من أهم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033.


من جهته، أكد مدير مديرية الترويج في الوزارة الاستثمار بلال الحموري خلال مشاركته في الملتقى، ترحيب المملكة بالاستثمارات الهندية، وأن الاستثمارات الهندية في الأردن تعتبر استثمارات ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، إذ تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار في عدد من القطاعات أهمها الأسمدة، والتعدين، والملابس والمحيكات، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في العام الماضي إلى 2.3 مليار دولار.


واستعرض الحموري أهم الفرص الاستثمارية والميزات التي يتمتع بها الأردن وتجعله وجهة للمستثمرين مثل القوانين الناظمة للعمل الاقتصادي والاستثماري، وتوقيعه توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من دول العالم، بالإضافة إلى ما يتمتع به من استقرار وأمن بفضل القيادة الهاشمية، وما يمتلكه الأردن من كفاءات مؤهلة، وتعليم جامعي متميز.


من جانبه، أكد المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، استعداد الجمعية للتعاون مع القطاع الخاص الهندي لتعزيز والارتقاء بمستوى التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن والهند من خلال إقامة مشاريع مشتركة في القطاعات المستهدفة لدى كلا الجانبين.


وعلى هامش هذا المنتدى، جرى تأسيس مجلس أعمال أردني هندي مشترك بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين ومنتدى الأعمال الهندي العالم، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
820221783415334296541

مقابلات في التربية لوظيفة مشرف تربوي - أسماء

62023613112819514574

الأمن يُحقق بعد العثور على جثة لسبعيني في عمّان

2021_04_08_01_28_34

إدارة الترخيص تطلق خدمات الكترونية جديدة

الخصاونة

توجيهات من رئيس الوزراء بشأن الطريق الصحراوي

2023_07_12_04_45_33

إنشاء كلية تمريض في الجامعة الألمانية الأردنية

الدفاع المدني 4

وفاة و 10 اصابات بحادث سير مروع في عمان

أخبار متعلقة
0L5A0229

فرصة استثمارية لإنشاء مجمع الأردن للزراعة التصنيعية المستدامة والابتكار

الزراعة-المائية1-1024x684

إدراج "مشروع الزراعة بدون تربة" على منصة استثمر

1689061515677

إدراج مشروع صناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع على منصة استثمر

0L5A1502 - Copy

إطلاق منصة حكومية جديدة - تفاصيل

6415d5bc1202e

الولايات المتحدة تتجه لتقديم 1,45 مليار دولار مساعدات للأردن في العام المقبل

DSX

وزيرة الاستثمار: إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمستثمر قريبا