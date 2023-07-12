وزارة الاستثمار تنظم ملتقى استثماريا أردنيا هنديا في نيودلهي

الوكيل الإخباري - نظمت وزارة الاستثمار بالتعاون مع منتدى الأعمال العالمي الهندي، في نيودلهي اليوم الأربعاء، ملتقى استثماريا أردنيا هنديا، بمشاركة واسعة من رجال أعمال هنديين من قطاعات استثمارية ذات أولوية، وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، والسفارة الأردنية في نيودلهي.

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ووفق بيان وزارة الاستثمار اليوم، جاء انعقاد الملتقى على هامش مشاركة وزارة الاستثمار في فعاليات مؤتمر الشراكة الهندية العربية السادس، الذي يعقد حاليا في العاصمة الهندية نيودلهي، بعنوان "التعاون التجاري الهندي العربي: الطريق إلى الأمام"، والذي نظمته جامعة الدول العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، واتحاد الغرف العربية، واتحاد رجال الأعمال العرب، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال العرب والهنديين.



وأكدت وزارة الاستثمار في بيانها أن السوق الهندي من الأسواق المستهدفة الخارجية التي ركزت عليها استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، بهدف استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية تعمل على توفير المزيد من فرص العمل والمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية ورفع معدلات النمو الاقتصادي والتي تعتبر من أهم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033.



من جهته، أكد مدير مديرية الترويج في الوزارة الاستثمار بلال الحموري خلال مشاركته في الملتقى، ترحيب المملكة بالاستثمارات الهندية، وأن الاستثمارات الهندية في الأردن تعتبر استثمارات ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، إذ تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار في عدد من القطاعات أهمها الأسمدة، والتعدين، والملابس والمحيكات، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في العام الماضي إلى 2.3 مليار دولار.



واستعرض الحموري أهم الفرص الاستثمارية والميزات التي يتمتع بها الأردن وتجعله وجهة للمستثمرين مثل القوانين الناظمة للعمل الاقتصادي والاستثماري، وتوقيعه توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من دول العالم، بالإضافة إلى ما يتمتع به من استقرار وأمن بفضل القيادة الهاشمية، وما يمتلكه الأردن من كفاءات مؤهلة، وتعليم جامعي متميز.



من جانبه، أكد المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، استعداد الجمعية للتعاون مع القطاع الخاص الهندي لتعزيز والارتقاء بمستوى التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن والهند من خلال إقامة مشاريع مشتركة في القطاعات المستهدفة لدى كلا الجانبين.



وعلى هامش هذا المنتدى، جرى تأسيس مجلس أعمال أردني هندي مشترك بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين ومنتدى الأعمال الهندي العالم، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.