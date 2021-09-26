إدارة السير : تفعيل رقم الشكاوي والملاحظات على الواتساب

الوكيل الاخباري- أكد مندوب إدارة السير على مواصلة العمل والجهود ضمن الحملة الوطنية للحد من حوادث السير "معا نصل آمنين"، والهادفة إلى ترسيخ ثقافة مرورية آمنة.



ولفت في التقرير المروري الصباحي، إلى أن إدارة السير عززت من استجابتها على الرقم المخصص على تطبيق الواتس آب لاستقبال الملاحظات والشكاوي من المواطنين، مع تفعيل ذات الرقم لاستقبال المشاهدات التي تتضمن استهتاراً وارتكاباً للمخالفات الخطرة التي من شأنها تهديد حياة المواطنين.



من جهته شدد مندوب إدارة الدوريات الخارجية على ضرورة الالتزام بقواعد السير والابتعاد عن المخالفات وخاصة الخطرة منها حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق، مشيراً إلى تكثيف الرقابة المرورية للتصدي لمثل هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.

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