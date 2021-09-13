وفاة كل 19 ساعة بسبب حوادث السير في المملكة

الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير، اليوم الإثنين، إن 461 مواطنا فقدوا نتيجة لحوادث السير في العام 2020.

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وأضافت في منشور لها، عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، أن 559 مواطنا أصيبوا بإصابات بليغة نتيجة لعدم التقيد بالقواعد المرورية، خلال العام الماضي.



وأشارت إلى وقوع وفاة واحدة كل 19 ساعة بسبب حوادث السير، بقولها "نفقد في الأردن كل 19 ساعة أخا أو صديقا بسبب حوادث السير المؤسفة".



وأردفت "الحوادث المرورية قاتل مدفوع الثمن يسير في شوارعنا".



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