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الخميس، 02-02-2023 10:16 م

إدارة مكافحة المخدرات تنشر نتائج الجهد المبذول في أسبوع

الأمن العام


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ،مستمرون وبقوة في عملياتهم النوعية لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، وبتوجيهات مشددة من القيادات الأمنية .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال هذا الأسبوع ومن تاريخ 26/1/2023 ولغاية 1/2/2023 تم التعامل مع 109 قضايا للاتجار وترويج المواد المخدرة ، أُلقي القبض خلالها على 195 شخصاً من تجار ومروجي تلك المواد ومنهم اشخاص مصنفون بالخطرين ، وجرت إحالتهم جميعاً لمدعي عام محكمة أمن الدولة .

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وأوضح الناطق الاعلامي انه تم ضبط خلال تلك القضايا 77 كفاً من مادة الحشيش  و 481727 الف حبة من حبوب الكبتاجون و 1500 حبة من الحبوب المخدرة و 1 كيلو و 610 غرام من مادة الكريستال و 2 كغم و 500  غرام من مادة الكوكايين و 1 كيلو و200 غرام من بودرة الحشيش الصناعي و500 غرام من مادة الماريجوانا المخدرة ومجموعة أشتال مزروعة من مادة الماريجوانا ومجموعة من الأسلحة النارية.  

وعلى الصعيد العلاجي بلغت عدد الادخالات لمركز علاج المدمنين التابع لادارة مكافحة المخدرات هذا الاسبوع 27 حالة ما بين دخول ومراجع .

وفي ذات السياق نفذت ادارة مكافحة المخدرات من خلال المحور التوعوي 46 نشاطا توعويا لهذا الاسبوع تضمن عدداً من المحاضرات وورش العمل والندوات بالتشارك مع الجهات والشركاء ذات العلاقة . 

وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة وفي مناطق المملكة كافة بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطٍ وترويج واتجار ،وتسخر لذلك الامكانيات كافة .

 

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