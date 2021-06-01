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الثلاثاء، 01-06-2021 07:09 م

إرادات ملكية سامية

ارادة


 الوكيل الاخباري - صدرت الارادة الملكية السامية، بالموافقة على نظام إلغاء نظام صندوق تأمين أفراد الدفاع المدني.
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كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام إلغاء نظام صندوق الجزاءات لأفراد الدفاع المدني.

وصدرت الارادة الملكية السامية، بالموافقة على قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

وتضمن التعديل ادخال مديريتي الدفاع المدني والدرك ضمن التعريف المخصص للأجهزة الامنية.

كما صدرت الارادة الملكية السامية، بالموافقة على معدل لنظام التعيين على الوظائف القيادية.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على قرينة صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عاصم، الشريفة فرح ناصر عبد المجيد اللهيمق بلقب (صاحبة السمو الأميرة).

كما صدرت الإرادة الملكية السامية باعتماد لقب صاحبة السمو الملكي الأميرة اريج (كريمة عمر الزواوي) بدلا من لقب صاحبة السمو الملكي الأميرة اريج غازي المعظمة اعتبارا من 18 / 5 / 2021.

 




 

 


 

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