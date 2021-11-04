إرادة ملكية بإقرار الهيكل الإداري لوزارة الاستثمار

الوكيل الاخباري– صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم (5756)، نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار.



ووفق الجريدة الرسمية، يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة الجديدة من الوزير، والأمين العام، و13 مديرية: ترويج الاستثمار والصادرات والمعارض، والدراسات والسياسات، والنافذة الاستثمارية، وخدمات المستثمر، والتسهيلات والحوافز، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتخطيط العمراني للمناطق التنموية والحرة، والتراخيص والرقابة، والشؤون المالية، والشؤون الإدارية، والموارد البشرية، والشؤون القانونية، و5 وحدات: الرقابة الداخلية والعلاقات العامة والإعلام، والتطوير المؤسسي، والحكومة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، ووحدة المكاتب.



وتشكل لجنة في الوزارة الجديدة، تسمى لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة برئاسة الوزير وعضوية الأمين العام، ومديري المديريات ورؤساء الوحدات الذين يسميهم الوزير.

اضافة اعلان