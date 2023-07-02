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الأحد، 02-07-2023 05:18 م

إرادة ملكية بتعيين رؤساء جامعات

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية اليوم الأحد، بالموافقة على تعيين الدكتور سلامه صالح سليمان النعيمات رئيساً لجامعة مؤتة، والاستاذ الدكتور أسامة خالد إبراهيم نصير، رئيساً لجامعة آل البيت، والأستاذ الدكتور بسام زعل عبدربه المحاسنة رئيساً لجامعة الطفيلة التقنية لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية.

وجاء قرار التنسيب استناداً إلى نص المادة (6/أ/8) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسـنة 2018 وتعديلاته، ونص المادة (11/ب) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته.

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