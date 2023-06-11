الأحد 11-06-2023
الوكيل الاخباري

التربية توضح حول اسئلة امتحان التوجيهي

رئيس الوزراء يرعى حفلا بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء مصنع برومين الأردن

الخارجية تعزي بضحايا العواصف في الباكستان

"اليوم الصحي" الرابع في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب تركيا

زراعة الأغوار الجنوبية تواصل حملة تحصين الثروة الحيوانية

اتفاقية بين آل البيت ومنظمة بلان إنترناشونال

مؤتمر أطباء إربد يناقش تحديات ما بعد جائحة كورونا

وزير الشباب يبحث مع سفيري السويد وأذربيجان أوجه التعاون

اليرموك تبحث التعاون الأكاديمي مع ماليزيا

الأحد، 11-06-2023 09:07 م

اتفاقية بين آل البيت ومنظمة بلان إنترناشونال

ww


الوكيل الاخباري - وقع رئيس جامعة آل البيت بالوكالة الدكتور بسام المحاسنة مع مسؤول مكتب منظمة بلان إنترناشونال في الأردن حميدة جهامه اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مشترك.

وأعرب المحاسنة خلال توقيع الاتفاقية، أن الجامعة تسعى الى زيادة افق التعاون المشترك مع المنظمات بشراكات حقيقية تهدف الى تنمية الأعمال والفرص والبناء عليها كنموذج من رسالة الجامعة ودورها مع المنظمات والمجتمعات.

وأعربت جهامه عن فخرها بمثل هذه التعاون مع جامعة آل البيت؛ لما يحقق الرؤية المشتركة في ريادة الأعمال للطرفين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

التربية توضح حول اسئلة امتحان التوجيهي

wwww

رئيس الوزراء يرعى حفلا بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء مصنع برومين الأردن

وزارة الخارجية

الخارجية تعزي بضحايا العواصف في الباكستان

eee

"اليوم الصحي" الرابع في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

rr

زراعة الأغوار الجنوبية تواصل حملة تحصين الثروة الحيوانية

rrrr

مؤتمر أطباء إربد يناقش تحديات ما بعد جائحة كورونا

أخبار متعلقة
rrrr

مؤتمر أطباء إربد يناقش تحديات ما بعد جائحة كورونا

معلومات-عن-مدينة-أربد

إعمار إربد تطرح عطاء إعادة تأهيل حديقة الزهراء

w

بحث تعزيز التعاون بين جامعة آل البيت والسفارة الإسبانية

image

بالتكليف .. المحاسنة قائما بإعمال رئاسة آل البيت والمشاقبة للطفيلة التقنية والموسى لمؤتة

9a08d4cf-وزارة-التعليم-العالي-1

مجلس التعليم العالي يُعفي رؤساء جامعات رسمية من مناصبهم- أسماء

52023169385716707003

افتتاح اليوم العلمي الثالث لكلية الهندسة في جامعة آل البيت