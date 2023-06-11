اتفاقية بين آل البيت ومنظمة بلان إنترناشونال

الوكيل الاخباري - وقع رئيس جامعة آل البيت بالوكالة الدكتور بسام المحاسنة مع مسؤول مكتب منظمة بلان إنترناشونال في الأردن حميدة جهامه اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مشترك.



وأعرب المحاسنة خلال توقيع الاتفاقية، أن الجامعة تسعى الى زيادة افق التعاون المشترك مع المنظمات بشراكات حقيقية تهدف الى تنمية الأعمال والفرص والبناء عليها كنموذج من رسالة الجامعة ودورها مع المنظمات والمجتمعات.



وأعربت جهامه عن فخرها بمثل هذه التعاون مع جامعة آل البيت؛ لما يحقق الرؤية المشتركة في ريادة الأعمال للطرفين.

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