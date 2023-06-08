مجلس التعليم العالي يُنسب بتعيين رؤساء ثلاث جامعات رسمية- اسماء

الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس الموافق 8-6-2023 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة التنسيب بتعيين كل من:

اضافة اعلان



1) معالي الأستاذ الدكتور سلامة صالح سليمان النعيمات رئيساً لجامعة مؤتة



2) الأستاذ الدكتور أسامة خالد إبراهيم نصير رئيساً لجامعة آل البيت



3) الأستاذ الدكتور بسام زعل عبدربه المحاسنه رئيساً لجامعة الطفيلة التقنية



لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على هذا القرار، وذلك استناداً إلى نص المادة (6/أ/8) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة (2018) وتعديلاته، ونص المادة (11/ب( من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته.