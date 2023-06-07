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الأربعاء، 07-06-2023 05:18 م

إرادة ملكية بترفيع الشهيد الجلابنة إلى رتبة نقيب

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية بترفيع الشهيد بإذن الله تعالى بلال الجلابنه الى رتبة نقيب.

ووفق مقربون لـ "الوكيل الإخباري" إن الشهيد الجلابنة توفي في أواخر شهر رمضان المبارك أثناء تأدية الواجب .

وكان قد توفي ضابط من مرتبات قسم سير غرب إربد الملازم أول بلال رضوان الجلابنة أثناء الوظيفة الرسمية بالقرب من مثلث زمالية في الأغوار الشمالية. 

وكان الضابط يؤدي وظيفته قبل أن يسقط مغشيا عليه، وتم نقله إلى أقرب مستشفى حيث أفاد الطبيب المناوب أن قد فارق الحياة.

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