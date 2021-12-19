إرادة ملكية بتعيين 15 قاضيا - اسماء

الوكيل الاخباري - صدرت بتاريخ اليوم الأحد الموافق 19/12/2021 الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (266) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 9/12/2021 والمتضمن تعيين السادة المحامين الاساتذة المذكورين أدناه ممن اجتازوا المسابقة القضائية لسنة 2021 والذين انطبقت عليهم شروط التعيين في الدرجتين الخامسة والسادسة على ضوء الكفاءة العلمية والخبرة العملية ونتائج المسابقة القضائية قضاةً للصلح في مراكز الأعمال المبينة إزاء اسم كل منهم وذلك اعتباراً من تاريخ 2/1/2022 .



1 تركي مصلح حمدان مصلح لدى محكمة اربد الابتدائية



2 محمود موسى محمد أبو حلوه لدى محكمة اربد الابتدائية



3 فارس ميلاد عمران الكيالي لدى محكمة اربد الابتدائية



4 احمد سمير عبد اللطيف ابو غويله لدى محكمة الكرك الابتدائية



5 عصام عوده الله مسعد الكوشه لدى محكمة الطفيلة الابتدائية



6 احمد سعيد محمد الهياجنة لدى محكمة العقبة الابتدائية



7 محمد احمد جميل عليمي لدى محكمة اربد الابتدائية



8 عمر رمزي اندراوس المدانات لدى محكمة اربد الابتدائية



9 يزن عبد القادر احمد الطراونة لدى محكمة اربد الابتدائية



10 صالح ناظم هلال بني ياسين لدى محكمة الكرك الابتدائية



11 يارا محمد نايف الفواز لدى محكمة السلط الابتدائية



12 يزن عيسى عبدالرحيم الحديدي لدى محكمة الطفيلة الابتدائية



13 دعاء يوسف رضوان الفاعوري لدى محكمة الزرقاء الابتدائية



14 سامر محمد يوسف القبلان لدى محكمة الزرقاء الابتدائية



15 محمد عبدالله عواد الرواحنه لدى محكمة اربد الابتدائية

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