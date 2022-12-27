إربد : أمسية شعرية تتغنى بالوطن والقيادة

الوكيل الاخباري - نظمت اللجنة الثقافية في مجلس نقابة أطباء الأسنان فرع إربد اليوم الثلاثاء، أمسية شعرية بحضور جمهور ثقافي مميز ونقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي ونخبة من الأكاديميين والشعراء وأطباء الأسنان في المحافظة.



وقدم الشعراء المشاركون في الأمسية التي أدارها رئيس اللجنة الثقافية بالنقابة الدكتور محمود العامري، قصائد متنوعة ألقاها الدكتور عمر العامري والشاعرة كرامة شعبان والشاعر أحمد طناش شطناوي، بالاضافة لمجموعة من القصائد الشعرية .

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