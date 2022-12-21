ندوة في اليرموك حول قراءات نقدية لطلبة الدراسات العليا في اللغة العربية

الوكيل الاخباري - افتتح شاغل كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية في جامعة اليرموك الدكتور نبيل حداد بالتعاون مع المكتب التنفيذي لاحتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022 ، اليوم الأربعاء ، فعاليات ندوة قراءات نقدية لطلبة الدراسات العليا في قسم اللغة العربية وآدابها.



وأشار حداد إلى أن جامعة اليرموك أخذت على عاتقها مسؤولية التفاعل والتواصل مع محيطها الاجتماعي، بمؤسساته الثقافية والمهنية والتعليمية وغيرها، لافتا إلى أن لقاء اليوم هو جهد مشترك بين طلبة الدراسات العليا في قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة بصفتهم نشطاء مثقفين ونقادا واعدين.

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