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الخميس، 03-11-2022 11:25 م

إربد: إختتام فعاليات دورة تدريبية بعنوان مبادئ الترجمة

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الوكيل الاخباري - اختتمت في هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابية لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية فرع إربد اليوم الخميس، فعاليات دورة تدريبية بعنوان "مبادئ الترجمة" .

وقالت مدربة الدورة أميمة الرباعي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الدورة اشتملت على محاور أهمها الحديث عن أهمية الترجمة في الحياة والمترجم الناجح وعناصر الترجمة الصحيحة ومبادئ عامة في الترجمة وأنواع الترجمة والتحديات الأكثر شيوعًا في الترجمة، الخطوات الصحيحة للترجمة والتقنيات الرئيسية للترجمة.

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