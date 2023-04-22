إربد: اتلاف اكثر من 50 طن من المواد التموينية خلال رمضان

الوكيل الاخباري -

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أتلفت فرق التفتيش والرقابة في لجنة الصحة العامة، في محافظة إربد خلال شهر رمضان المبارك أكثر من 50 طنًا من المواد التموينية المختلفة.وقال رئيس اللجنة محافظ إربد رضوان العتوم إنه تم تنفيذ نحو ألف زيارة على فترتين صباحية ومسائية من قبل فرق الرقابة في اللجنة التي تضم مساعد محافظ إربد للصحة والسلامة والعامة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والبلدية، ومديرية الصناعة والتجارة، والإدارة الملكية لحماية البيئة بإسناد من شرطة إربد، وتم على اثرها إغلاق 13 منشأة، منها، محلات للمواد التموينية، ومطاعم ومشاغل لتصنيع الأجبان والعصائر وملاحم ومحال بيع الدواجن ومشتقاتها، إضافة إلى إغلاق مخبزين ومشغل لتصنيع المخللات ومستودعات تخزين المواد التموينية.وأوضح العتوم، أن الإغلاقات تمت جراء مخالفات حرجة تتعلق بصحة وسلامة الغذاء وبيع وعرض وتخزين مواد تموينية منتهية الصلاحية، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية وتجاوز السقوف السعرية وتلاعب بالأوزان، خاصة دجاج النتافات.وأشار أنه تم توقيف مخالفين وربطهم بكفالات عدلية وآخرين بكفالات مالية، لافتًا إلى أن الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك شهد انخفاضًا بعدد المخالفات قياسًا مع الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الفضيل.وبين العتوم، أنه تم إيقاف 14 منشأة عن العمل لحين تصويب أوضاعها، وذلك لبيعهما منتجات منتهية الصلاحية، كما تم إيقاف ملحمتين عن العمل لعدم تقيدها بالشروط الصحية اللازمة.ولفت إلى أنه تم حجز 14 طنًا من المخللات للتأكد من صلاحيتها مخبريًا، وحجز 300 تنكة جبنة بيضاء لاحتوائها على مواد ممنوعة تصنع منزليًا.وأكد المحافظ، أنه لا تهاون مع أي حالة من شأنها المساس بصحة وسلامة الغذاء أو تجاوز السقوف السعرية المحددة لبعض الأصناف، مشيرًا أن المخابز ومحال الحلويات ستخضع لرقابة مستمرة على مدار الساعة في الأيام المقبلة .