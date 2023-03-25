السبت 25-03-2023
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السبت، 25-03-2023 10:33 ص

مهيدات: التعامل بحزم مع كل ما يمس غذاء الأردنيين

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الوكيل الإخباري - وجه مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات كوادر المؤسسة بتكثيف برامج التوعية والمراقبة والمتابعة الحثيثة للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير اللازمة لضمان جودة وسلامة الغذاء. اضافة اعلان


وجاء توجيه مهيدات خلال ترؤسه اجتماعا بحضور عدد من مديرين وموظفين المؤسسة المعنيين، بهدف متابعة سير وتنفيذ الخطط الرقابية المعدة مسبقا استعدادً لشهر رمضان المبارك، مؤكدا على ضرورة مواصلة تعزيز جودة وسرعة الخدمات المقدمة للمواطنين من متلقي خدمة المؤسسة وتبسيط الإجراءات أمامهم خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد مهيدات على التعامل بحزم مع كل ما يمس سلامة غذاء المواطن واتخاذ إجراءات مشددة بحق المؤسسات المخالفة تنفيذا لخطة المؤسسة الرقابية استعدادًا لشهر رمضان المبارك والتي تأتي استمرارًا للجهود الدورية التي تنفذها فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في كافة فروعها في مختلف محافظات المملكة.

 




 

 


 

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