إربد: انطلاق فعاليات معسكر تمكين الشباب من المشاركة في الحياة السياسية

الوكيل الاخباري - انطلقت في بيت شباب إربد التابع لمديرية شباب إربد اليوم، فعاليات معسكر تمكين الشباب في الحياة السياسية والحزبية، والذي يستهدف طلبة الجامعات الأردنية، ضمن الفئة العمرية من 18-23 عاماً، وذلك بهدف تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتشجيعهم على الانخراط في الأحزاب السياسية.



وتتضمن فعاليات المعسكر الذي يستمر مدة ثلاثة أيام، لقاءات حوارية تجمع الطلبة المشاركين مع عمداء شؤون الطلبة في جامعتي جدارا وإربد الأهلية، بحضور مدير شباب إربد يحيى ألمومني، إضافة إلى مناقشة آليات تعزيز المشاركة الشبابية في الحياة السياسية ودعوة الشباب للانخراط في الأحزاب السياسية.

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