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الأحد، 30-04-2023 06:37 م

اختتام فعاليات المخيم الإرشادي لمديرية شباب إربد

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الوكيل الاخباري - اختتمت في بيت شباب إربد التابع لمديرية شباب إربد مساء اليوم، فعاليات المخيم الإرشادي الخامس والعشرين للمرشدات، والذي نفذته مديرية الشباب، وذلك بمشاركة 38 مرشدة ضمن الفئة العمرية من (15-17 عاماً)، وأستمر ثلاثة أيام.

واشتملت فعاليات المخيم، على ورش عمل حول الفنون والمهارات الكشفية، نظام الطلائع والتشكيلات، أعمال تطوعية في ساحات المركز، صيحات وأناشيد وألعاب كشفية، الوعد والقانون، العقد ومهارة الخيط والمسمار وغيرها من الفنون الإرشادية الكشفية المنوعة.

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