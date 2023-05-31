الأربعاء 31-05-2023
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الأربعاء، 31-05-2023 08:36 م

إربد تنجز تحضيراتها لاحتفالها الرئيس بزفاف ولي العهد

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الوكيل الاخباري - أنجزت محافظة اربد، التحضيرات لانطلاق احتفالاتها بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، التي ستبدأ عند الساعة الرابعة والنصف عصر غدا الخميس بمدينة الحسن الرياضية.

وقال محافظ اربد رضوان العتوم، إن خطة خاصة وضعت بالاحتفالية تتضمن تحديد نقاط تجمع في مراكز ألوية المحافظة لنقل المواطنين منها الى مدينة الحسن.

وأشار إلى تجهيز المسرح الرئيس بمدينة الحسن الذي ستقام عليها الفقرات الرئيسة للاحتفال وفق أعلى المواصفات بما يمكن المواطنين من متابعة مراسم حفل الزفاف ومتابعة الفقرات التي ستعرض على المسرح.

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