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الأربعاء، 13-04-2022 10:02 م

إربد : حوارية حول أهمية الثقافة القانونية للشباب

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الوكيل الاخباري - نظم مركز "شباب لواء الوسطية" غربي إربد، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول أهمية الثقافة القانونية للشباب، شارك فيها عبر الاتصال المرئي 25 شاباً من أعضاء المركز.

وتناول المحامي خالد البشايرة أهمية الثقافة القانونية، فهي تُبصر الشخص بحقوقه وواجباته تجاه الآخرين بحيث لا يتهاون بالمطالبة بحقوقه، وتحميه أيضا من الاستغلال وسوء المعاملة وضياع حقوقه من قبل الآخرين، إلى جانب مساعدته في الالتزام بالقانون وتجنب القيام بتصرفات خاطئة تحمل مخالفة قانونية.

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