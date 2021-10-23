السبت 23-10-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 23-10-2021 09:31 م

إربد: حوارية عن ثقافة التسامح في الإسلام

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب لواء الوسطية غربي إربد اليوم السبت، جلسة حوارية حول " ثقافة التسامح والسلام في الإسلام" ، بمشاركة 20 شاباً من أعضاء المركز .

وتحدث رئيس المركز القرآني في كفر أسد احمد سميرات، عن أهمية ثقافة التسامح وقبول الآخر والصبر وكظم الغيظ واحترام الأديان الأخرى والتعايش السلمي انطلاقاً من التعاليم الدينية التي تحث على حسن الجوار والمعاملة الإنسانية الحسنة التي تقوم على الود والمحبة والسلام، مشيراً الى ما يمثله الأردن كانموذج في ثقافة العيش المشترك والحوار وقبول الآخر.

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