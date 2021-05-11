إربد: رقيبا سير يعيدان طفلة تائهة لوالدتها

الوكيل الاخباري -

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أعاد رقيبا سير في إربد طفلة تائهة لوالدتها فقدتها لمدة ساعتين أثناء تواجدها في أحد أسواق مدينة إربد.وقال رئيس قسم سير إربد، الرائد طارق فريحات، لـ(بترا)، إن رقيبي سير وأثناء تأديتهما لواجبهما الرسمي في أحد شوارع السوق التجاري لمدينة إربد، شاهدا طفلة صغيرة منهمرة بالبكاء وتائهة في الشارع فأخذاها وعرفا منها أنها تاهت عن والدتها في الزحام وسط السوق.وأضاف أن رقيبي السير احتفظا بالطفلة وباشرا بالبحث عن والدتها في السوق بمساعدة أفراد من إحدى دوريات النجدة العاملة في المكان حتى عثرا عليها وسلماها ابنتها.