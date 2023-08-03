إربد: لقاء يناقش بنود النظام الأساسي الموحد لاتحاد الجمعيات الخيرية

الوكيل الاخباري - ناقش أمين عام سجل الجمعيات الخيرية، طه المغاريز، خلال لقائه عددا من رؤساء الجمعيات الخيرية، في مقر اتحاد الجمعيات الخيرية في إربد، أهم بنود النظام الأساسي الموحد لاتحاد الجمعيات الخيرية.



وقال المغاريز إن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها الاتحاد العام لفروع الاتحادات بالمحافظات من أجل تعزيز العمل التطوعي والاجتماعي والخيري والوقوف على مطالب واحتياجات الاتحادات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وتذليل الصعوبات التي تواجه الجمعيات لتحقيق التنمية والإنجاز والتميز في محافظات المملكة.

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