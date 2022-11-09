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إرسال طائرة مساعدات إغاثية إلى نيجيريا

الأربعاء، 09-11-2022 09:48 ص

إرسال طائرة مساعدات إغاثية إلى نيجيريا

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الوكيل الإخباري- بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، قامت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتجهيز وارسال طائرة مساعدات اغاثية طارئة بحمولة ما يقارب 11 طنا لصالح المتضررين في جمهورية نيجيريا الاتحادية، بعد الفيضانات التي أدت إلى خسائر وأضرار كبيرة في 34 ولاية.اضافة اعلان


وبحسب بيان صادر عن الهيئة، تم التنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ سلاح الجو، لتجهيز الطائرة وتحميلها بالمواد الاغاثية والغذائية، كما تم الترتيب مع السلطات النيجيرية لغايات استلام هذه المواد من قبل الجهات المختصة ليصار الى توزيعها على مستحقيها هناك.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي إن الهيئة وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتقديم المساعدات الى جمهورية نيجيريا الاتحادية، بعد الفيضانات التي حلّت بالبلاد والتي نتج عنها أضرار وخسائر في الأرواح والبنية التحتية والأراضي الزراعية، تم العمل على تجهيز المواد الإغاثية الإيوائية والغذائية، والتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية لغايات ايصال المواد وتسليمها للجهات المعنية هناك.

 




 

 


 

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