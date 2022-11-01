الملك يرعى انطلاق فعاليات معرض "سوفكس 2022" في العقبة - صور

الوكيل الإخباري - رعى جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء في مدينة العقبة، انطلاق معرض العمليات الخاصة، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض سوفكس 2022.



وكان في استقبال جلالة القائد الأعلى لدى وصوله، سمو الأمير فيصل بن الحسين ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، كما حيت جلالته ثلة من حرس الشرف.



وقال مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير / مدير عام شركة مؤتمر ومعرض العمليات الخاصة سوفكس العميد المهندس أيمن البطران، في كلمة له في حفل الافتتاح، إن المؤتمر، وبدعم جلالة الملك المستمر، أصبح مركزا عالميا لعرض آخر التطورات والتخصصات فيما يخص العمليات الخاصة.



وألقى قائد مجموعة الملك عبدالله الثاني للقوات الخاصة الملكية العقيد نائل شقيرات كلمة، أعرب فيها عن تقديره لدعم جلالته المستمر للقوات الخاصة، والذي مكن القوات المسلحة من بناء شراكات وثيقة مع العديد من الدول الصديقة، مشيرا إلى أهمية سوفكس في تعزيز التعاون الدولي في البحث والتطوير والصناعات الدفاعية.

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وحضر جلالة القائد الأعلى فعاليات التمرين التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي على الشاطئ الجنوبي لمدينة العقبة في حفل الافتتاح.



وجال جلالته، يرافقه سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، في أجنحة المعرض، الذي يركز على مختلف المجالات التي تُعنى بآخر ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية والأمنية والمعدات الأكثر تطورا، التي تستخدم من قبل قوات النخبة والعمليات الخاصة حول العالم، وتشمل التجهيزات الدفاعية والتخطيط والتنظيم والتدريب على الأرض لهذه القوات.



ويعرض جناح خاص للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية القدرات والإمكانات العسكرية والتقنية والتدريبية لها، ويبيّن دورها في المشاركات الدولية ضمن قوات حفظ السلام والتمرينات المشتركة، وأهم المنتجات والمعدات التي تشرف على صناعتها وتزويدها.



ورافق جلالته في الجولة، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة.



وافتتحت أعمال الدورة 13 للمعرض والمؤتمر يوم أمس من خلال مؤتمر الشرق الأوسط لقادة العمليات الخاصة، وتستمر أعمالها لمدة 4 أيام بالعقبة.



ويشارك بالدورة أكثر من 300 شركة متخصصة بصناعة المعدات الدفاعية والأسلحة من 38 دولة، ووفود من 98 دولة حول العالم، وتتضمن 13 جناحا للدول المشاركة.



وستتضمن ورشات عمل متخصصة ونقاشات وعروضا ميدانية، إلى جانب اجتماعات خاصة واتفاقيات مباشرة يتم إبرامها خلال انعقاد المعرض.



























































