الثلاثاء 01-11-2022
الوكيل الاخباري

صدور إرادتان ملكيتان بالبطاينة ومحمد صدقي

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

ولي العهد يزور الفنان موسى حجازين - صور

وصول رؤساء عرب إلى الجزائر - صور

ولي العهد يلقي كلمة الأردن في القمة العربية غدا

الطاقة والمعادن: استرداد فرق دعم الكهرباء إذا ثبتت المخالفة

الضمان توضح حول بدل إجازة الأمومة إذا توفي الجنين

مستوطنون يعتدون على فلسطيني في بيت لحم

خبير اقتصادي يحذر من استمرار رفع أسعار الفائدة

14.7 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية الشهر الماضي

الثلاثاء، 01-11-2022 04:01 م

الملك يرعى انطلاق فعاليات معرض "سوفكس 2022" في العقبة - صور

0


الوكيل الإخباري - رعى جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء في مدينة العقبة، انطلاق معرض العمليات الخاصة، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض سوفكس 2022.
 
وكان في استقبال جلالة القائد الأعلى لدى وصوله، سمو الأمير فيصل بن الحسين ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، كما حيت جلالته ثلة من حرس الشرف.
 
وقال مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير / مدير عام شركة مؤتمر ومعرض العمليات الخاصة سوفكس العميد المهندس أيمن البطران، في كلمة له في حفل الافتتاح، إن المؤتمر، وبدعم جلالة الملك المستمر، أصبح مركزا عالميا لعرض آخر التطورات والتخصصات فيما يخص العمليات الخاصة.
 
وألقى قائد مجموعة الملك عبدالله الثاني للقوات الخاصة الملكية العقيد نائل شقيرات كلمة، أعرب فيها عن تقديره لدعم جلالته المستمر للقوات الخاصة، والذي مكن القوات المسلحة من بناء شراكات وثيقة مع العديد من الدول الصديقة، مشيرا إلى أهمية سوفكس في تعزيز التعاون الدولي في البحث والتطوير والصناعات الدفاعية.

اضافة اعلان


وحضر جلالة القائد الأعلى فعاليات التمرين التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي على الشاطئ الجنوبي لمدينة العقبة في حفل الافتتاح.
 
وجال جلالته، يرافقه سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، في أجنحة المعرض، الذي يركز على مختلف المجالات التي تُعنى بآخر ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية والأمنية والمعدات الأكثر تطورا، التي تستخدم من قبل قوات النخبة والعمليات الخاصة حول العالم، وتشمل التجهيزات الدفاعية والتخطيط والتنظيم والتدريب على الأرض لهذه القوات.
 
ويعرض جناح خاص للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية القدرات والإمكانات العسكرية والتقنية والتدريبية لها، ويبيّن دورها في المشاركات الدولية ضمن قوات حفظ السلام والتمرينات المشتركة، وأهم المنتجات والمعدات التي تشرف على صناعتها وتزويدها.


ورافق جلالته في الجولة، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة.
 
وافتتحت أعمال الدورة 13 للمعرض والمؤتمر يوم أمس من خلال مؤتمر الشرق الأوسط لقادة العمليات الخاصة، وتستمر أعمالها لمدة 4 أيام بالعقبة.


ويشارك بالدورة أكثر من 300 شركة متخصصة بصناعة المعدات الدفاعية والأسلحة من 38 دولة، ووفود من 98 دولة حول العالم، وتتضمن 13 جناحا للدول المشاركة.
 
وستتضمن ورشات عمل متخصصة ونقاشات وعروضا ميدانية، إلى جانب اجتماعات خاصة واتفاقيات مباشرة يتم إبرامها خلال انعقاد المعرض.
























 




 

 


 

إقرأ ايضا
إرادة ملكية

صدور إرادتان ملكيتان بالبطاينة ومحمد صدقي

مبنى رئاسة الوزراء

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

1

ولي العهد يزور الفنان موسى حجازين - صور

313219733_426521696321737_8388474330056998868_n

دفاع مدني الزرقاء تنفذ تمرينا وهميا بمدينة الأمير محمد للشباب

e

ولي العهد يلقي كلمة الأردن في القمة العربية غدا

61d9bd43a0fd7

الطاقة والمعادن: استرداد فرق دعم الكهرباء إذا ثبتت المخالفة

أخبار متعلقة
10202231145227940174606

الوطني للأمن السيبراني يشارك بمعرض سوفكس

10202231143137442971115

الملك يرعى انطلاق معرض العمليات الخاصة في سوفكس

WhatsApp Image 2022-10-09 at 3.43.53 PM

إطلاق حملة بيئية شاملة على شواطئ خليج العقبة

6342b08598f33

الملك يرعى الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

102022463532927537098

الملك يعزي الرئيس الإندونيسي بضحايا حادثة مباراة كرة القدم

Untitled-1-65

الانتهاء من إعادة تأهيل طريق النقب خلال الربع الثاني من العام المقبل