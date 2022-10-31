الإثنين 31-10-2022
الوكيل الاخباري

القبض على تاجري مخدرات في إربد - صور

صُلح عمَّان تقرِّر حبس 4 أشخاص 3 أشهر بعد إدانتهم بالتحريض على خطاب الكراهية

الملك يهنئ بعيد الثورة الجزائرية

ولي العهد : برفقة سيدنا في مخيم الشهيد عزمي المفتي - صور

الامن يكشف سبب تباطؤ حركة السير على طريق المطار

الامن يكشف حقيقة الحقيبة التي استنفرت الاجهزة الامنية بإربد

عطل يطال إنستغرام

اعتماد طائرات درون لرصد مخالفات السير بالاردن

البوتاس العربية تواصل تسجيل أداء مالي متميز وتحقق أرباحاً صافية بلغت (477) مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري

فريق عمان العربية يضع خطة العمل لجائزة هالت برايز (Hult Prize)

الإثنين، 31-10-2022 10:28 م

الملك يهنئ بعيد الثورة الجزائرية

1


الوكيل الاخباري - بعث جلالة الملك عبد الله الثاني برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبد المجيد تبون بمناسبة عيد الثورة الجزائرية.

وأعرب جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى جل وعلا أن يعيدها على الرئيس تبون بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب الجزائري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

القبض على تاجري مخدرات في إربد - صور

1020222614835287804706

صُلح عمَّان تقرِّر حبس 4 أشخاص 3 أشهر بعد إدانتهم بالتحريض على خطاب الكراهية

1

ولي العهد : برفقة سيدنا في مخيم الشهيد عزمي المفتي - صور

102022249147502928164

الامن يكشف سبب تباطؤ حركة السير على طريق المطار

1020222319105157175916

الامن يكشف حقيقة الحقيبة التي استنفرت الاجهزة الامنية بإربد

1032226623

اعتماد طائرات درون لرصد مخالفات السير بالاردن

أخبار متعلقة
33763bc9-الملك

الملك يلتقي متقاعدين عسكريين

Ff1SBquWIAAbXl_

الملك يلتقي مسؤولين مشاركين بالمؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي

1020229132953433969063

الملك يعزي الرئيس التركي بضحايا حادثة انفجار منجم التعدين

FfMXt74WIAAEmAD-1583x1157

الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

الملك ٢

الملك يهنئ الرئيس العراقي الجديد بنيله ثقة مجلس النواب

55

الملك يتفقد محطة اوهيدة الزراعية بالبادية الجنوبية ويعدّها نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص